Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας σημαντικός Ρεπουμπλικανός, ο οποίος, εξελίχθηκε από έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, σε έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του στο Καπιτώλιο, μετά την προεδρική εκλογή του Τραμπ, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο κοινοβουλευτικός από τη Νότια Καρολίνα πέθανε μετά “από σύντομη και ξαφνική ασθένεια” ανέφερε το γραφείο του, σε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, νωρίς σήμερα το πρωί.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανταποκρίθηκαν σε ένα τηλεφώνημα καρδιακής ανακοπής το βράδυ το Σαββάτου, στην οικία του Γκράχαμ στο Κάπιτολ Χιλ.

Ο Γκράχαμ είχε μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Ουκρανία, ενώ είχε μία προγραμματισμένη εμφάνιση για συνέντευξη στην εκπομπή “Meet the Press” το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με μία σχετική ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Αμέσως μετά από την αναγγελία του θανάτου του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκράχαμ ως “έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω γνωρίσει”, αλλά κι έναν σκληρά εργαζόμενο πατριώτη.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, στη διάρκεια της οποίας, ο Γκράχαμ ήταν μεταξύ αρκετών Ρεπουμπλικανών που έχασαν το προεδρικό χρίσμα από τον Τραμπ, είχε γράψει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Αν δώσουμε το χρίσμα στον Τραμπ, θα καταστραφούμε… κι αυτό θα μας αξίζει”.

Ο Γκράχαμ είχε δηλώσει στο CNN το 2015 ότι ο Τραμπ ήταν: “υποστηρικτής της πρόκλησης φυλετικού μίσους, ξενοφοβικός και θρησκόληπτος φανατικός”, προσθέτοντας, “Δεν εκπροσωπεί το κόμμα μου. Δεν εκπροσωπεί τις αξίες για τις οποίες αγωνίζονται οι άντρες και οι γυναίκες που φορούν τη στολή” (του κόμματος).

Αργότερα, αφού έγινε ένας πιστός υποστηρικτής και συχνός συμπαίκτης του Τραμπ στο γκολφ, ο Γκράχαμ εξακολουθούσε να διαφωνεί δημόσια με την απόφαση του Τραμπ, μόλις επέστρεψε στο προεδρικό γραφείο το 2025, για την απονομή χάριτος σε περίπου 1.500 υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021, λέγοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη βία.

Ο Γκράχαμ ήταν ένας σκληροπυρηνικός της άμυνας, “πιέζοντας συστηματικά για αποτελέσματα στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας που προστατεύει τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα της ασφάλειας μας¨, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του. Ο ίδιος, ήταν ένας διαπρεπής υποστηρικτής του Ισραήλ και της Ουκρανίας και επικριτής του Ιράν.

“Το Ισραήλ έχασε έναν από τους σπουδαιότερους φίλους του. Η Αμερική έχασε έναν μεγάλο πατριώτη. Εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο¨, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την Παρασκευή, ο Γκράχαμ είχε δηλώσει ότι η Κίνα θα μπορούσε να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση πιέσεων προς τη Ρωσία, σχετικά με τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, βοηθώντας στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γκράχαμ ήταν συχνός επισκέπτης της Ουκρανίας, ενώ συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, συζητώντας τις ανάγκες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αλλά κι ένα νομοσχέδιο επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Γκράχαμ υποστήριζε ότι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και ο συνδυασμός κυρώσεων με μία διπλωματική πρωτοβουλία θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη Μόσχα στη διεξαγωγή συνομιλιών.

“Ο δρόμος για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, ο δρόμος προς την ειρήνη, περνάει από το Πεκίνο περισσότερο από το ότι περνάει από την Ουάσινγκτον, το Κίεβο ή τη Μόσχα”, είχε δηλώσει ο Γκράχαμ στην πλατεία, Mykhailivska Square του Κιέβου. “Η Κίνα έχει μία υπερβολική επιρροή. Θα επιθυμούσα να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους, για το καλό του κόσμου”.

“Δεν πιστεύω ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν βρίσκεται σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θα πάρει πολύ να τον φέρουμε¨.

Ο Γκράχαμ υπηρέτησε πρόσφατα ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας και ήταν μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων, της Επιτροπής Δικαιοσύνης, αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.

Πρώην νομικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, αλλά και μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Νότιας Καρολίνας. Ο Γκράχαμ είχε εκλεγεί στη Γερουσία το 2002.

Πριν από την εκλογή του στη Γερουσία είχε εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπν το 1994 εκπροσωπώντας την 3η εκλογική περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο ίδιος, δεν ήταν παντρεμένος και ζούσε στην πόλη Σενέκα της Νότιας Καρολίνας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ