Σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές στη Βρετανία για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομ.

Πρόκειται για έναν 28χρονο Βρετανό υπήκοο ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε διεύθυνση στην περιοχή του νότιου Γιορκσάιρ και τελεί υπό αστυνομική κράτηση.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η πρώην υπουργός ήταν νεκρή στο σπίτι της για διάστημα σχεδόν 24 ωρών προτού εντοπιστεί η σορός της.

Όπως ανέφεραν εργάζονται με την υπόθεση πως η 78χρονη πρώην πολιτικός δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7).

Η σορός της εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (10/7).

Ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί την Παρασκευή (10/7) στο πλαίσιο της έρευνας, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες τα ξημερώματα του Σαββάτου και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας.

Δεν εντοπίστηκε πολιτικό κίνητρο στην έρευνα για τη δολοφονία

Η οικογένεια της πολιτικού είχε ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Σημαντική αστυνομική παρουσία διατηρείται γύρω από την ιδιοκτησία της στο Devon κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ εντοπίστηκαν ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας έξω από την οικία της.

Η αστυνομία που ερευνά το θάνατο της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίντεκομπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί κάποιο πολιτικό κίνητρο, μετά από τη σύλληψη ενός 28χρονου ως υπόπτου δολοφονίας.

Ο βοηθός γενικός αστυνομικός διευθυντής του σώματος αστυνόμευσης του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, πρόσθεσε ότι οι ερευνητές δεν αναζητούν κάποιον άλλον σε σχέση με τη δολοφονία, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης το βράδυ του Σαββάτου.

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Πηγή: CNN Greece