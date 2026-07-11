Μια αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία άρχισε στη Βηρυτό συζητήσεις με τον λιβανικό στρατό για την εφαρμογή της αποχώρησης του Ισραήλ από μία από τις «πιλοτικές ζώνες» στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Παρά την τελευταία εκεχειρία, που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, τομείς του νότιου Λιβάνου στοχοθετήθηκαν σήμερα από ισραηλινά πληγματα, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο παραλιακό χωριό αλ-Μανσούρι, σύμφωνα με αυτή την πηγή.

Βάσει μιας συμφωνίας-πλαισίου που συνήφθη στις 26 Ιουνίου, το Ισραήλ οφείλει να αποσυρθεί σταδιακά από τους τομείς του νότιου Λιβάνου, όπου έχει αναπτύξει στρατεύματα στο πλαίσιο του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός, που είναι εδώ και καιρό περιθωριοποιημένος, θα αναλάβει και πάλι τον πλήρη έλεγχο σε δύο περιορισμένους τομείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «πιλοτικές ζώνες».

«Η αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία έφθασε και άρχισε συνεδριάσεις με τη διοίκηση του λιβανικού στρατού για να συζητήσουν τους μηχανισμούς για την εφαρμογή της πρώτης πιλοτικής ζώνης, από την οποία οι Ισραηλινοί οφείλουν να αποσυρθούν ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

«Αυτός είναι ο κύριος στόχος της αμερικανικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στον Λίβανο (...) να μεταφρασθεί η συμφωνία-πλαίσιο σε συγκεκριμένα μέτρα και να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους», πρόσθεσε.

«Η πρώτη πιλοτική ζώνη θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις προσεχείς ημέρες, ενώ άλλες καθορίζονται και προετοιμάζονται», είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ένας αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), θα συντονίσει με τις δυο χώρες την εφαρμογή αυτών των ζωνών, σύμφωνα με αυτό τον αξιωματούχο.

Η συμφωνία του Ιουνίου, που απορρίπτεται από τη Χεζμπολάχ, δεν ορίζει κανένα χρονοδιάγραμμα για την ισραηλινή αποχώρηση. Οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει πως, όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ, τα στρατεύματά τους θα παρεμείνουν ανεπτυγμένα σε μια «ζώνη ασφαλείας» βάθους δέκα χιλιομέτρων.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα συμμετάσχει την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρώμη στον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χώρα με την οποία είχε τις τελευταίες εβδομάδες πέντε σειρές συνομιλιών.

Ο Λίβανος, ο οποίος δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξαρτούσε μέχρι τώρα τη συμμετοχή του σ' αυτές τις συνομιλίες από την ισραηλινή αποχώρηση από τις δύο πιλοτικές ζώνες.

Οι συνομιλίες θα προηγηθούν της επίσκεψης του προέδρου Ζοζέφ Αούν στην Ουάσινγκτον, η οποία αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα έπειτα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μείωση της έντασης των εχθροπραξιών στο νότιο Λίβανο, που ακολούθησε τη συμφωνία, επέτρεψε σε περισσότερους από 732.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Γραφείο του ΟΗΕ για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Εντούτοις 430.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι εξαιτίας της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ