Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norwegian έχασε το χιουμοριστικό στοίχημα που είχε βάλει με τη British Airways μετά την ήττα της Νορβηγίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο γιόρτασε την πρόκριση των Άγγλων ανακοινώνοντας νέα προσφορά για πτήσεις προς προορισμούς στη Νορβηγία και την Αγγλία.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και αυτή τη φορά το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου, φτάνοντας μέχρι τους αιθέρες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Norwegian αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ήττα της μετά τη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή.

Το τελευταίο σφύριγμα δεν σήμανε μόνο τον αποκλεισμό της Νορβηγίας από τη διοργάνωση, αλλά και την προσωρινή αντικατάσταση του λογότυπου της Norwegian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκείνο της British Airways, στο πλαίσιο ενός στοιχήματος που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Πριν από τον αγώνα, η Norwegian είχε προκαλέσει τη British Airways μέσω αναρτήσεων στο Instagram, καλώντας την να «ρισκάρει το λογότυπό της» και να το αντικαταστήσει με αυτό της Norwegian σε περίπτωση νίκης των Σκανδιναβών.

Η Νορβηγία προηγήθηκε στο 35ο λεπτό με γκολ του Αντρέας Σχέλντερουπ, όμως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ανέτρεψε τα δεδομένα με δύο εντυπωσιακά τέρματα, χαρίζοντας στην Αγγλία την πρόκριση στα ημιτελικά.

«Παρότι το τουρνουά τελείωσε για εμάς, αυτό το φιλικό στοίχημα θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η Norwegian σε ανάρτησή της, προσθέτοντας πως ελπίζει ειλικρινά τα «Τρία Λιοντάρια» να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Από την πλευρά της, η British Airways απάντησε επίσης μέσω Instagram, τονίζοντας ότι ο ανταγωνισμός κράτησε μόνο 90 λεπτά και πως οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα παραμείνουν φίλες.

Με χιουμοριστική διάθεση, η βρετανική εταιρεία ανέφερε: «Όπως ο Χάαλαντ και ο Μπέλιγχαμ, έτσι κι εμείς νιώθουμε πως γεννιέται μια όμορφη φιλία ανάμεσα στις δύο αεροπορικές μας εταιρείες», προσφέροντας συμβολικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λονδίνου και Νορβηγίας στην ομάδα διαχείρισης των social media της Norwegian.

Ωστόσο, η ήττα δεν στάθηκε εμπόδιο για τη Norwegian, η οποία επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ.

«Μπράβο, Αγγλία. Θέλετε μια εκδρομή στη Νορβηγία;» αναφέρει η τελευταία της ανάρτηση, με την οποία ανακοινώνει ότι, παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας, προσφέρει έκτακτη εκπτωτική καμπάνια για πτήσεις προς τους «Norwenglish» προορισμούς, συνδυάζοντας λογοπαίγνιο με τις λέξεις Norwegian και English.