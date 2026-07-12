Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου που εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν διασώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Η UKMTO είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το είχε εγκαταλείψει λόγω της πυρκαγιάς που είχε προκληθεί σε αυτό και ότι είχε επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ