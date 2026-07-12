Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαιτίζουν αεροπορικές επιθέσεις, την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον γειτονικών χωρών του στον Κόλπο μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

"Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων διευκρινίζει ότι οι κρότοι έκρηξης που ακούγονται οφείλονται στην επέμβαση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις", ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ