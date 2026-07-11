Την άποψη ότι η αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή που απομάκρυνε την Τουρκία από τη δυτική αμυντική αρχιτεκτονική και οδήγησε στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, διατυπώνουν Τούρκοι αναλυτές, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η υπόθεση των S-400 δεν αφορά απλώς την αγορά ενός αντιαεροπορικού συστήματος, αλλά συμβολίζει μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Ερντογάν που, όπως υποστηρίζεται, αποδυνάμωσε τη θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στις αμυντικές της δυνατότητες.

Όπως επισημαίνεται, είναι υπεραπλουστευμένη η άποψη πως «η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 επειδή αγόρασε τους S-400». Όπως υποστηρίζουν, οι S-400 αποτέλεσαν το μέσο μέσω του οποίου εκφράστηκε μια ευρύτερη πολιτική κατεύθυνση που απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών.

Κατά την ίδια εκτίμηση, εάν η Τουρκία δεν είχε προχωρήσει στην αγορά των S-400, θα είχε ήδη αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα F-35 από το 2019, θα αποκτούσε συνολικά 100 αεροσκάφη, θα διατηρούσε τη συμμετοχή της στην αλυσίδα παραγωγής του προγράμματος και δεν θα αντιμετώπιζε τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

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Οι αναλυτές υπολογίζουν ότι η Άγκυρα κατέβαλε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους S-400, ενώ είχε ήδη πληρώσει περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για τα F-35 που δεν παραδόθηκαν ποτέ. Παράλληλα, εκτιμούν ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία στερήθηκε συμβόλαια παραγωγής αξίας περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορα τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεξετάσουν την παράδοση των F-35 και την άρση των κυρώσεων CAATSA, αυτές είναι λογικό να παρουσιάζονται από την τουρκική κυβέρνηση ως διπλωματική επιτυχία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ενδεχόμενη αποκατάσταση δικαιωμάτων που η ίδια η Άγκυρα είχε χάσει μετά την αγορά των S-400.

Επί της ουσίας, η σημερινή πολιτική ηγεσία της Τουρκίας διατηρεί τη σημερινή της πορεία στις σχέσεις με τη Δύση και συνεχίζονται οι εντάσεις με χώρες της περιοχής, όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, οι πιθανότητες επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παραμένουν περιορισμένες.

Το F-35 δεν αποτελεί μόνο ένα προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά προϋποθέτει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, συμβατότητας με τις συμμαχικές δομές και προβλεψιμότητας στις διεθνείς σχέσεις κάτι που η Τουρκία δεν διεθέτει σε απόλυτο βαθό και οι παρκούντες σε ...Ιεσουραλήμ και Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωρίζουν πολύ καλά..