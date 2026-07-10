Η Μόσχα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταπωλήσει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τουρκικών συμφερόντων Middle East Eye.

Ωστόσο, η τελική απόφαση εξακολουθεί να εξαρτάται από την έγκριση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη.

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία το 2019 προκάλεσε σοβαρή κρίση στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον, οδηγώντας στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στον τουρκικό αμυντικό τομέα. Παράλληλα, έξι αεροσκάφη F-35 που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία παραμένουν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συζητήσεις για άρση του αδιεξόδου

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025 και τη βελτίωση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το ζήτημα των S-400 έχει επανέλθει στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 όσο εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επί περίπου ενάμιση χρόνο εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως η αποθήκευση των συστημάτων χωρίς να είναι επιχειρησιακά, όμως αυτή η λύση κρίθηκε ανεπαρκής, καθώς δεν θα οδηγούσε σε πλήρη άρση των κυρώσεων.

Σενάριο μεταπώλησης στα ΗΑΕ

Ρωσικές και τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι εδώ και μήνες εξετάζεται η μεταπώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι διεξάγονται διαβουλεύσεις με την Τουρκία για πιθανή πώληση των συστημάτων σε τρίτη χώρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ρωσική πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η αρχική αντίδραση της Μόσχας στην τουρκική πρόταση ήταν θετική, ωστόσο απομένουν τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες, ενώ απαιτείται και η τελική έγκριση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα κίνητρα της Ρωσίας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία δεν είχε αποδεχθεί στο παρελθόν να αγοράσει πίσω τα συστήματα από την Τουρκία.

Παραμένει ασαφές τι θα ζητήσει η Μόσχα ως αντάλλαγμα για να εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων στην Άγκυρα, η Ρωσία ενδέχεται να επιδιώξει παραχωρήσεις σε άλλα ζητήματα, όπως οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου προς την Τουρκία.

Παράλληλα, τουρκικές πηγές σημειώνουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν ήδη ρωσικά συστήματα αεράμυνας Pantsir και ακολουθούν πολιτική διαφοροποίησης των εξοπλιστικών τους προμηθειών.

Αναβλήθηκε η ανακοίνωση

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Άγκυρα σχεδίαζε να ανακοινώσει την Παρασκευή την έναρξη συνομιλιών για την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, ωστόσο η ανακοίνωση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι.