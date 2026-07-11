Οι πυροσβέστες στην επαρχία της Αλμερίας στη νοτιοανατολική Ισπανία θα εφαρμόσουν σήμερα επιθετική τακτική κατά μιας από τις πιο θανατηφόρες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα, σύμφωνα με τον αρμόδιο περιφερειακό υπουργό για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ακόμα περισσότερα χωριά εκκενώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο υλοποίησης προληπτικών μέτρων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε χθες, ενισχυόμενη από τους ισχυρούς ανέμους, περικυκλώνοντας τα θύματα της, που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Ιατροδικαστικές εξετάσεις έγιναν και στα 12 πτώματα που εντοπίστηκαν κοντά στη δασική περιοχή Μπένταρ, στα βόρεια του Λος Γκαλάρδος, όπου και ξέσπασε η φωτιά, ενώ ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα των θυμάτων.

Ο περιφερειακός υπουργός Προεδρίας, Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών, Αντόνιο Σανθ, στην αυτόνομη περιφέρεια της Ανδαλουσίας δήλωσε στους δημοσιογράφους εντός του κλοιού της ζώνης έκτακτης ανάγκης, ότι η φωτιά παρέμεινε “περίπλοκη” συνεχίζοντας την εξάπλωσή της, ενώ σχολίασε θετικά τη δουλειά των πυροσβεστών για να τη σταματήσουν πριν διασχίσει την εθνική οδό και φτάσει τις πιο πυκνοκατοικημένες παραλιακές πόλεις.





Incendio en Almería: imágenes del fuego en Los Gallardoshttps://t.co/JBnuZIhry2 pic.twitter.com/DMjKr6NLgu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 11, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ