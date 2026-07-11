Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη νοτιοανατολική Ισπανία μετά από μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν πλήξει ποτέ τη χώρα την ώρα που Ισπανός καθηγητής πανεπιστημίου προειδοποιεί ότι οι θάνατοι στην Ευρώπη από τις δασικές πυρκαγιές θα αυξηθούν.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και άλλοι ειδικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του χωριού Μπεντάρ , όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ανάμεσά τους τέσσερις Βρετανοί, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Άλλα 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τοπικοί αξιωματούχοι στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος της Αλμερία προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και άλλοι Βρετανοί.

Ένας παρατεταμένος καύσωνας, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40°C, έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, και ειδικότερα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Στο μεταξύ ο αριθμός των ατόμων που απομακρύνθηκαν ανήλθε στα 1.405 αργά το βράδυ της Παρασκευής (10/7), σύμφωνα με τον Αντόνιο Σανθ, αρμόδιο Υπουργό Υγείας, Προεδρίας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

Μιλώντας από το προωθημένο κέντρο επιχειρήσεων εξήγησε ότι η αναζωπύρωση της φωτιάς στο βορειοδυτικό τμήμα της περιμέτρου κατέστησε αναγκαίες περαιτέρω εκκενώσεις.

Firefighters in southern Spain work to contain a fast-moving wildfire in Almeria Province, which has killed at least 12 people pic.twitter.com/bUfnifmmJb — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 11, 2026

Ισπανός καθηγητής: Δεν ήταν απρόσμενη η καταστροφή στην Αλμερία

Μία αναμενόμενη καταστροφή ήταν αυτό που συνέβη στην Αλμερία σύμφωνα με το Βικτόρ Ρέσκο δασολόγο μηχανικό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λιέιδα, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε μια μελέτη για τη Βασιλική Ακαδημία Μηχανικών (RAI) προειδοποιώντας ότι η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία αλλαγή στον τρόπο εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει «αυτό που συνέβη στην Αλμερία δεν είναι καθόλου απροσδόκητο. είχε προβλεφθεί εδώ και καιρό. Το 2021, πριν από πέντε χρόνια, δημοσιεύσαμε ένα άρθρο που προειδοποιούσε ότι οι πυρκαγιές γίνονταν ένα ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα πολιτικής προστασίας».

«Στην Ευρώπη θα θρηνήσουμε περισσότερους θανάτους από δασικές πυρκαγιές παρά από τρομοκρατικές επιθέσεις. Πέρυσι, ολόκληρα χωριά κάηκαν στη βόρεια Ισπανία. Το Λος Άντζελες, μια από τις πιο ανεπτυγμένες και ισχυρές μητροπόλεις του κόσμου, κατέληξε επίσης να τυλιχθεί στις φλόγες.

Το 2018, στο Μάτι της Ελλάδας , 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που έπληξε κατοικημένες περιοχές. Πώς θα μπορούσε να μην συμβεί και σε εμάς; Τώρα, η προσποίηση της έκπληξης δεν είναι πλέον αποδεκτή, καθώς είχαμε άφθονο χρόνο να το προβλέψουμε αυτό και δεν τα καταφέραμε».

Πηγή: cnn.gr