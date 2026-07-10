Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε προκαταρκτικό συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο η Meta παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), εξαιτίας του εθιστικού σχεδιασμού των πλατφορμών τόσο του Instagram, όσο και του Facebook. Μη συμμόρφωση σύμφωνα και με τις προτάσεις της Κομισιόν για απενεργοποίηση των εθιστικών λειτουργιών μπορεί να επιφέρει πρόστιμα μέχρι και 6% του παγκόσμιου τζίρου της Meta σύμφωνα με τον DSA.

Η έρευνα της Επιτροπής επικεντρώνεται σε λειτουργίες όπως το ατελείωτο σκρολάρισμα, η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, και οι οι ειδοποιήσεις, καθώς και και τα ιδιαίτερα εξατομικευμένα συστήματα προτάσεων περιεχομένου, εκτιμάται από την Κομισιόν ότι αυτά ενισχύουν την υπερβολική χρήση των δύο πλατφορμών, καθώς εκθέτουν συνεχώς τους χρήστες σε νέο περιεχόμενο, ενισχύοντας την παρόρμηση για συνεχή περιήγηση και οδηγώντας σε συμπεριφορές καταναγκαστικής χρήσης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους που δημιουργεί ο σχεδιασμός των υπηρεσιών της για τη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων.

Παράλληλα, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Meta δεν έλαβε υπόψη στοιχεία σχετικά με τον χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στις πλατφόρμες κατά τις νυχτερινές ώρες, ούτε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η βελτιστοποίηση μορφών περιεχομένου, όπως τα reels και τα stories, στην υπερβολική χρήση.

Ανεπαρκή κρίθηκαν και τα μέτρα προστασίας, καθώς τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου χρήσης του Instagram και του Facebook, ακόμη και εκείνα που ενεργοποιούνται αυτόματα για τους εφήβους, μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν και δεν οδηγούν σε ουσιαστικό περιορισμό της χρήσης των πλατφορμών.

Αντίστοιχα, οι γονικοί έλεγχοι θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικοί μόνο όταν οι γονείς διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και αφιερώνουν χρόνο για την κατανόησή τους, γεγονός που μειώνει την πρακτική τους αξία.

Η Κομισιόν έκρινε ακόμη ότι οι ενημερωτικές πρωτοβουλίες της Meta, όπως οι συμβουλές και οι σύνδεσμοι προς πηγές ψυχικής υγείας μέσω του Κέντρου Ασφαλείας είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τον εθιστικό σχεδιασμό των υπηρεσιών.

Στο παρόν στάδιο της έρευνας, η Κομισιόν θεωρεί ότι η Meta θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον σχεδιασμό των δύο πλατφορμών, ενώ κάνει προτάσεις για την απενεργοποίηση ως προεπιλογή των εθιστικών λειτουργιών όπως το η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου και το ατελείωτο σκρολάρισμα.

Επιπλέον, η εφαρμογή αποτελεσματικών υπενθυμίσεων για διαλείμματα από την οθόνη και η τροποποίηση των αλγορίθμων προτάσεων ώστε να δίνεται μικρότερη έμφαση στη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών, είναι επιπλέον μέτρα που η Κομισιόν προτείνει βάσει των προκαταρκτικών της ευρημάτων, τα οποία όπως υπογραμμίζεται δεν προδικάζουν την τελική απόφαση της υπόθεσης.

Η Meta έχει πλέον το δικαίωμα να εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης και να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής. Παράλληλα, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών, ενώ εάν η Κομισιόν επιβεβαιώσει τελικά ότι η εταιρεία παραβίασε τον DSA, μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης και να επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της Meta, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ