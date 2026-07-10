Ο σιδηροδρομικός σταθμός Birmingham New Street εκκενώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), έπειτα από συναγερμό για πυρκαγιά.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι τα δρομολόγια σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο επηρεάστηκαν, καθώς όλες οι υπηρεσίες ανεστάλησαν μέχρι την ολοκλήρωση της επέμβασης της πυροσβεστικής.

Η εταιρεία West Midlands Railway επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό αφορούσε πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό συρμό στον σταθμό Birmingham New Street, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία.