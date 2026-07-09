Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων η Μπουσέρ, η Τσαμπαχάρ, η Αχβάζ και η Κοναράκ, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Έξι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και στη γειτονική πόλη Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το Mehr.

Νωρίτερα, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν από λίγες ημέρες έως και έναν μήνα, ανάλογα με το εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Θα τους χτυπήσουμε αρκετά ώστε να καταλάβουν ότι δεν αστειευόμαστε», φέρεται να είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σύντομα με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο Οβάλ Γραφείο, προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Το Channel 12 προσθέτει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, στην Ουάσιγκτον δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση να εμπλακεί το Ισραήλ στις επιχειρήσεις.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ένα μέτρο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει δημοσίως στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, σύμφωνα με το Channel 12.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι πολλοί αξιωματούχοι του στενού κύκλου του Αμερικανού προέδρου θεωρούν πως αυτή θα ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει για πρώτη φορά ναυτικό αποκλεισμό όταν το Ιράν απέκλεισε το Στενό του Ορμούζ μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της στρατιωτικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου κατά το οποίο το Ιράν θα στοχοποιήσει ισραηλινές αεροπορικές βάσεις από τις οποίες έχουν επιχειρήσει αμερικανικά αεροσκάφη, όπως οι βάσεις Νεβατίμ και Ραμόν.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο στενός συντονισμός μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), καταλήγει το δημοσίευμα.







Initial reports of explosions in several areas in Iran. pic.twitter.com/x9wTHgRvfn — Open Source Intel (@Osint613) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr