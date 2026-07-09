Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), καθώς οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν ότι θα ανταπαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα με στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η κρατική τηλεόραση Al Mamlaka μετέδωσε ότι οι σειρήνες ήχησαν «για να προειδοποιήσουν τους πολίτες και να τους καλέσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες», μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι στοχοθέτησαν τοποθεσίες στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και την προειδοποίησή τους ότι τα αντίποινά τους θα φθάσουν και σε άλλες βάσεις της περιοχής εάν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ