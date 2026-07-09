Ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών στην περιφέρεια του Γκουανγκσί (νότια Κίνα) αυξήθηκε σήμερα σε 39 νεκρούς και εννέα αγνοουμένους, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν με φτυάρια στο χέρι να καθαρίσουν τα σπίτια τους.

Καταιγίδες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν τις τελευταίες ημέρες ζώνες της κεντρικής και της νότιας Κίνας. Ένας τυφώνας αναμένεται επίσης το σαββατοκύριακο στην ανατολική ακτή, νότια της Σανγκάης, με σφοδρούς ανέμους.

Στο Γκουανγκσί, όπου σημειώθηκαν οι περισσότερες ζημιές, οι πλημμύρες κατέστρεψαν σπίτια, παρέσυραν ζώα και οχήματα και προκάλεσαν τη θεαματική ρήξη ενός φράγματος κοντά στην κοινότητα Λιουλάν.

Τοιχώματα του φράγματος κατέρρευσαν απελευθερώνοντας χειμάρρους λασπώδους νερού. Μόνο το επεισόδιο αυτό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, ενώ σε επτά ανέρχονται οι αγνοούμενοι, ανακοίνωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου.

Οδοφράγματα εμποδίζουν σήμερα την πρόσβαση στη Λιουλάν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λεωφορεία γεμάτα εθελοντές και μέλη της λαϊκής πολιτοφυλακής, μιας εφεδρικης στρατιωτικής δύναμης που αποτελείται από πολίτες και κινητοποιείται για διασώσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατευθύνονται προς το χωριό.

Κάτοικοι είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το φράγμα της Λιουλάν δεν είναι το μόνο που έχει υποχωρήσει και ότι ένα άλλο, μικρότερο, κοντά στην πόλη Γκαντάνγκ, έχει επίσης καταρρεύσει.

Πολλοί από τους κατοίκους των περιχώρων αυτής της κοινότητας δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης επειδή «ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν υπάρξει τόσο σοβαρά φαινόμενα», λέει ένας άνδρας, ο Χουάνγκ.

«Δεν λάβαμε καμιά προειδοποίηση. Αν είχαμε λάβει, δεν θα είχαμε τόσες απώλειες», υπογραμμίζει.

Ενδεικτικό του μεγέθους των πλημμυρών είναι το γεγονός ότι ακόμη και πράγματα που βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του σπιτιού του καταστράφηκαν από τα νερά.

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«Εδώ και εκατοντάδες χρόνια, είναι η πρώτη φορά που το νερό φθάνει στον πρώτο όροφο», διαβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπι Γιουνσουν, ένας άλλος κάτοικος της Γκαντάνγκ.

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε εικόνες διασωστών πάνω σε φουσκωτά να μεταφέρουν στους κατοίκους φιάλες νερού, ψωμί ή πακέτα στιγμιαίου γεύματος, ή ακόμα να δημιουργούν πρόχειρα καταλύματα για εκατοντάδες από τους 130.000 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνθηκαν συνολικά τα σπίτια τους στο Γκουανγκσί.

Στο χωριό Ντουτιάν, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο φράγμα που κατέρρευσε, ορισμένα σπίτια έχουν παρασυρθεί ολόκληρα από το χείμαρρο και δεν φαίνονται πλέον παρά μόνο τα θεμέλιά τους, όμως οι κάτοικοι είχαν προγουμένως καταφύγει σε ασφαλή σημεία έπειτα από προειδοποίηση των αρχών, μετέδωσε το CCTV.

Οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι στην κοινότητα και περίπου 600 κάτοικοι, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε μια ζώνη που δεν έχει πλημμυρίσει, αλλά είναι αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, λαμβάνουν τρόφιμα και βοήθεια με πλοία ή με drones που εκτελούν διαρκώς δρομολόγια ανάμεσα στις δύο όχθες σύμφωνα με το CCTV.

Το χάος που έχει προκληθεί από τις πλημμύρες στο Γκουανγκσί δεν πλήττει μόνο τους ανθρώπους.

Ένας ζωολογικός κήπος στην Γκουιγκάνγκ, μια πόλη που έχει πληγεί σοβαρά, απηύθυνε χθες, Τετάρτη, έκκληση στο κοινό για να βρεθούν γύρω στα εκατό ζώα που έχουν εξαφανισθεί μετά την καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους, μεταξύ των οποίων αλπακά, νάνοι χοίροι και ζέβρες.

Περίπου 800 ως 900 φίδια διέφυγαν εξάλλου το πρωί της Δευτέρας όταν μια φάρμα εκτροφής παρσύρθηκε από τα νερά στην πόλη Χενγκτσόου, είχε δηλώσει ένας δημοτικός αξιωματούχος σε κινεζικό μέσο ενημέρωσης.

Αλλού στην Κίνα, οι παραλιακές και ανεπτυγμένες περιφέρειες της ανατολικής χώρας προετοιμάζονται για την προσεχή έλευση του υπερτυφώνα Μπάβι, που αναμένεται να φέρει σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Πρόκειται να φθάσει στην ξηρά το βράδυ του Σαββάτου στο ύψος των επαρχιών Φουτζιάν και Τσεζιάνγκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτίως της οικονομικής πρωτεύουσας Σανγκάη, σύμφωνα με το CCTV, που επικαλείται τις κινεζικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ