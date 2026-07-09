Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ (Bart De Wever), διαπίστωσε μόλις επέστρεψε στη χώρα του ότι το δώρο που είχε λάβει από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ένα φορτωμένο, εξατομικευμένο περίστροφο.

Σύμφωνα με τη βελγική ιστοσελίδα 7sur7, το κουτί με το δώρο δεν είχε ανοιχθεί κατά τη διάρκεια της αναχώρησης από την Άγκυρα. Μόνο μετά την προσγείωση της βελγικής αποστολής στις Βρυξέλλες διαπιστώθηκε ότι περιείχε ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομα του Βέλγου πρωθυπουργού, καθώς και πραγματικά πυρομαχικά.

Το όπλο παραδόθηκε αμέσως στην αστυνομία του αεροδρομίου, ενώ οι βελγικές αρχές εξετάζουν πλέον τι θα γίνει με αυτό.



Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για Colt Python .357 Magnum ρεβόλβερ, όχι κλασικό ημιαυτόματο πιστόλι.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που προκάλεσε το ασυνήθιστο δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.





Belgian PM Bart De Wever unknowingly brought home a loaded, personalized revolver gifted by Turkish President Erdogan at the NATO summit.



The gift wasn't opened until the delegation landed in Belgium, where they discovered the gun and ammunition.



The weapon was immediately… pic.twitter.com/8aDkGAus18 — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Πολυτελές περίστροφο με πραγματικά πυρομαχικά

Όπως είχαν αποκαλύψει οι The Telegraph και POLITICO, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσέφερε σε κάθε ηγέτη που συμμετείχε στη Σύνοδο ένα πολυτελές περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από κουτί με πραγματικά πυρομαχικά και ειδική επιστολή με την οποία παραχωρούνταν εξαίρεση από τους τουρκικούς περιορισμούς εξαγωγής, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εκτός Τουρκίας.

Ωστόσο, η μεταφορά του αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από όσο αναμενόταν.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει νόμιμα το όπλο με το κυβερνητικό αεροσκάφος της Βρετανίας. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να απενεργοποιηθεί και να παραμείνει προσωρινά στην Άγκυρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση των κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα παρέλαβαν επίσης τα εξατομικευμένα περίστροφα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δώρο του Τούρκου Προέδρου στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο. Αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό, πρόθεση της Προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο".