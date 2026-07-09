Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο αναμνηστικό για τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Άγκυρα, προσφέροντας στον καθένα ένα πολυτελές περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από κουτί με πραγματικά πυρομαχικά και ειδική επιστολή που επέτρεπε την εξαγωγή του όπλου από την Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών The Telegraph και POLITICO, το δώρο παραδόθηκε στους ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της διήμερης Συνόδου, η οποία φιλοξενήθηκε από την Τουρκία.

Ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει νόμιμα το όπλο με το κυβερνητικό αεροσκάφος της Βρετανίας. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να απενεργοποιηθεί (decommissioned) και να παραμείνει προσωρινά στην Άγκυρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της European Commission Ursula von der Leyen και ο πρόεδρος του European Council António Costa έλαβαν επίσης τα χαραγμένα όπλα. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πιστόλι του Κόστα παραλήφθηκε από την ομάδα ασφαλείας του, ώστε να ελεγχθεί και να μεταφερθεί στο Βέλγιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφαλείας, όπου θα φυλαχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγές της ΕΕ ανέφεραν ακόμη ότι η αξία των όπλων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια για προσωπικά δώρα προς Ευρωπαίους αξιωματούχους, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα παραμείνουν στην προσωπική κατοχή των παραληπτών.

Η επιλογή του δώρου προκάλεσε αίσθηση, καθώς στις προηγούμενες Συνόδους του ΝΑΤΟ οι οικοδεσπότες προσέφεραν κυρίως συμβολικά αναμνηστικά, όπως τοπικά προϊόντα, ποτά ή είδη λαϊκής παράδοσης.



(η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί για σκοπούς εικονογράφησης.)



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