Ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει περίπου 23 στρατιωτικά φυλάκια και θέσεις εντός της κατεχόμενης περιοχής του νότιου Λιβάνου, δήλωσε λιβανική πηγή ασφαλείας στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat.

Σύμφωνα με την πηγή, τα περισσότερα από αυτά τα σημεία περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό, χωρίς να είναι σαφές εάν το Ισραήλ σκοπεύει να τα διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής ή να τα τροποποιήσει ανάλογα με τις επιχειρησιακές εξελίξεις στο πεδίο.

Οι θέσεις αυτές εκτείνονται σε ευρεία γεωγραφική περιοχή, από τις παρυφές της λιβανικής ακτής στις κωμοπόλεις Νακούρα και Αλ-Μπαγιάντα, μέχρι τα υψώματα του δυτικού τομέα, τον κεντρικό τομέα με θέα στις κοιλάδες Σαλούκι και Χουτζάιρ, καθώς και τα υψώματα του ανατολικού τομέα. Περιλαμβάνουν επίσης άλλες τοποθεσίες κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μεταξύ αυτών και μια μεγάλη νέα εγκατάσταση στην πόλη Μαρούν αλ-Ρας, εικόνες της οποίας κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει πριν από την κατάπαυση του πυρός ότι είχε στοχεύσει επανειλημμένα νεοσύστατες ισραηλινές θέσεις εντός του λιβανικού εδάφους.

Λιβανικές πηγές ανέφεραν επίσης στην εφημερίδα ότι οι νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν μετά τον τελευταίο πόλεμο περιλαμβάνουν συνήθως πυροβολαρχίες, σημεία προστασίας στρατιωτικών οχημάτων και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και κινητά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχει αναπτύξει ο ισραηλινός στρατός εντός του λιβανικού εδάφους.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για μόνιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αντίστοιχες με τα πέντε σημεία που είχαν δημιουργηθεί πέρυσι, ή για προσωρινές στρατιωτικές θέσεις με υλικοτεχνική υποστήριξη για τις ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονται εντός του Λιβάνου.

Πηγή: ΕΡΤ