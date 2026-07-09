Η Σαουδική Αραβία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διαδρομής του φιλόδοξου Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), διερευνώντας μια εναλλακτική χάραξη μέσω της Συρίας, η οποία θα παρακάμπτει πλήρως το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Ο IMEC παρουσιάστηκε το 2023, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Νέο Δελχί, ως μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα συνέδεε την Ινδία με την Ευρώπη μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Ελλάδας, συνδυάζοντας σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Στο αρχικό σχέδιο, το Ισραήλ διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο, καθώς τα εμπορεύματα θα διέρχονταν σιδηροδρομικώς από τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία προς το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα, από όπου θα μεταφέρονταν στις ευρωπαϊκές αγορές. Η συμμετοχή του Ισραήλ θεωρούνταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αμερικανική προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ριάντ και Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πόλεμος στη Γάζα και η στασιμότητα στις συνομιλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας–Ισραήλ έχουν οδηγήσει το Ριάντ στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Μία από τις επικρατέστερες προτάσεις προβλέπει τη δημιουργία χερσαίου διαδρόμου μέσω της Συρίας, ο οποίος θα συνδέει τον Κόλπο με τη Μεσόγειο, χωρίς να διέρχεται από ισραηλινό έδαφος.

«Εξετάζουν διάφορες επιλογές και μία από αυτές είναι η Συρία», ανέφερε πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων θαλάσσιων οδών, όπως τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Εάν τελικά υλοποιηθεί η νέα χάραξη, θα πρόκειται για σημαντική στρατηγική απώλεια για το Ισραήλ, το οποίο προσδοκούσε ότι ο IMEC θα ενίσχυε τον ρόλο του ως βασικής πύλης μεταφορών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, αλλά και ως μοχλού βαθύτερης περιφερειακής συνεργασίας μετά από ενδεχόμενη συμφωνία εξομάλυνσης με τη Σαουδική Αραβία.