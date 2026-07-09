Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο δυτικό Ιράν, μετέδωσε την Πέμπτη το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Ο Βαλιόλαχ Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την αμερικανική επίθεση στα περίχωρα της πόλης Αχβάζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το πλήγμα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί άνθρωποι, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους ή για τους στόχους που επλήγησαν.

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Πηγή: ΑΠΕ