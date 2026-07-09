Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Κύπρου) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ