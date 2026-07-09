Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ