To Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε για την ετήσια ανοικτή συζήτησή του σχετικά με τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούλιο, έδωσε στη φετινή ανοικτή συζήτηση τον τίτλο «Τιμώντας την υπόσχεση του διεθνούς δικαίου προς τους επιζώντες της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις».

Της συνεδρίασης προήδρευσε η πρωθυπουργός της Λ.Δ. Κογκό, Τζούντιθ Σουμίνγα Τουλούκα. Το Συμβούλιο ενημέρωσε η ειδική αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, Πραμίλα Πάτεν.

Πριν από τη συνεδρίαση, ο Παναμάς εκφώνησε δήλωση εκ μέρους των χωρών που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία «Κοινές Δεσμεύσεις για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια» -- Κολομβία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λετονία, Λιβερία, Παναμάς και Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ άλλων, στη δήλωση ζητήθηκε η παύση όλων των πράξεων σεξουαλικής βίας, καταδικάστηκαν όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έγινε έκκληση για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις.

Σημείωμα που είχε κυκλοφορήσει η Λ.Δ. Κογκό, ανέφερε ότι η ανοικτή συζήτηση αποσκοπούσε στην εξέταση συγκεκριμένων μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και οι περιφερειακοί οργανισμοί, για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις, τη λογοδοσία των δραστών και την ανταπόκριση στις ανάγκες των επιζώντων.

Η Π. Πάτεν εστίασε στην τελευταία ετήσια έκθεση του γενικού γραμματέα τοιυ ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Η έκθεση καταγράφει 9.788 επαληθευμένες από τον ΟΗΕ περιπτώσεις - αριθμό που συνιστά απότομη αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν ο ΟΗΕ είχε καταγράψει 4.617 περιπτώσεις.

Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας που συνδέονται με συγκρούσεις και καλύπτονται στην έκθεση, αφορούν άτομα ηλικίας από 1 έως 70 ετών, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα περισσότερα από τα καταγεγραμμένα περιστατικά σε βάρος ανδρών και αγοριών σημειώθηκαν σε χώρους κράτησης. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διέτρεχαν οξύ κίνδυνο σεξουαλικής βίας, ιδίως σε χώρους κράτησης.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, στην τοποθέτησή της εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις και καταδίκασε έντονα όλες τις μορφές της.

Ζήτησε την άμεση πρόσβαση των επιζώντων σε φροντίδα που σώζει ζωές και λαμβάνει υπόψη τις διαφορές των φύλων.

Η κ. Μπαλτά τόνισε ότι η ανάκαμψη πρέπει να ενσωματώνεται στις δράσεις ασφάλειας από την αρχή -- και όχι να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.

Ζήτησε επίσης τη λήψη μέτρων και τη χάραξη σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των επιζώντων.

Κλείνοντας, επιβεβαίωσε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ελλάδας προς την εντολή του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ