Νέα στοιχεία για τη μεγαλύτερη επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά την περίοδο 2023–2025 επικαλείται η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αναφερόμενη σε έκθεση των ισραηλινών οργανώσεων Peace Now και Kerem Navot.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία κάνει λόγο για «ανησυχητική κλιμάκωση» της εποικιστικής πολιτικής του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους και υπονομεύουν τις προοπτικές ίδρυσης ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκθεση καταγράφει πρωτοφανή αύξηση στην ίδρυση νέων εποικισμών και εποικιστικών φυλακίων, στην έγκριση δεκάδων χιλιάδων νέων εποικιστικών μονάδων, καθώς και στην κατάσχεση παλαιστινιακής γης και την επέκταση σχετικών υποδομών. Παράλληλα, αναφέρεται σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις εκτοπισμού παλαιστινιακών κοινοτήτων σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν την επιτάχυνση μιας πολιτικής, που κατά την Πρεσβεία, αποσκοπεί στην «εδραίωση της κατοχής».

Η Πρεσβεία καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για τον τερματισμό των εποικιστικών δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση της λογοδοσίας και την προστασία των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, αναφέροντας ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη προϋποθέτει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της λύσης των δύο κρατών.

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