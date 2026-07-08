Το Ισραήλ προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο απέναντι στην Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζεται ως πιθανή απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο ynet, ο Σμότριτς, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο ήταν σαφής ως προς την ετοιμότητα του Ισραήλ.

«Δεν θέλω να δώσω τώρα τίτλους. Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Κατανοούμε ότι υπάρχει μια απειλή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα τέτοιο καθεστώς να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ, όπως δεν το επιτρέψαμε και δεν θα το επιτρέψουμε στο ιρανικό καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ισραηλινός υπουργός επιτέθηκε εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο και στη Γενική Εισαγγελέα της χώρας, κατηγορώντας τους ότι οδηγούν σκόπιμα το Ισραήλ σε συνταγματική κρίση.



Παράλληλα, χαρακτήρισε την εγκληματικότητα στην αραβική κοινότητα ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια της χώρας.

«Αυτό είναι η επόμενη 7η Οκτωβρίου, αλλά... με στεροειδή. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε», είπε, προειδοποιώντας ότι η εγκληματική βία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εθνική απειλή.

Ο Σμότριτς απηύθυνε επίσης έκκληση για σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών και των εκλογικών αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας ότι «είμαστε οι πιο δημοκρατικοί άνθρωποι στο κράτος του Ισραήλ» και καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αποδεχθούν χωρίς όρους τη λαϊκή ετυμηγορία.



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