Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει σήμερα στους δρόμους της Νατζάφ, ιερής πόλης των σιιτών στο Ιράκ, από όπου θα περάσει η νεκρική πομπή με το φέρετρο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, πριν από την ταφή του αύριο, Πέμπτη, στο Ιράν.

Οι τελετές στο Ιράκ διεξάγονται σήμερα στο πλαίσιο της κηδείας που έχει διοργανώσει το Ιράν από το Σάββατο για να αποτίσει τον ύστατο φόρο τιμής στον ηγέτη του που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ στη διάρκεια της νύχτας επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Ύστερα από ιρανικά πυρά σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, για τα οποία προέβη σε αντίποινα το Ιράν, το οποίο δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Στη Νατζάφ, στο νότιο Ιράκ, όπου μεταφέρθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ αεροπορικώς η σορός του αγιατολάχ, στους δρόμους είχαν τοποθετηθεί πανό στη μνήμη του και μεγάλα πορτρέτα του δίπλα σε ιρακινές σημαίες.

Στην επίσημη υποδοχή της σορού του χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης παρευρίσκονταν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, όπως και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άλι αλ Ζαΐντι.

Οι ιρακινές αρχές, οι οποίες διατηρούν στενές πολιτικές και θρησκευτικές σχέσεις με την Τεχεράνη, κήρυξαν τη σημερινή ημέρα αργία και ανακοίνωσαν την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων ασφαλείας.

Στη Νατζάφ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο σημείο από το οποίο θα ξεκινούσε η πομπή, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί για έξι χιλιόμετρα ως το επιβλητικό ιερό του ιμάμη Αλή, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του Ισλάμ και πρώτου ιμάμη των σιιτών, όπου δεκάδες θρησκευόμενοι ετοιμάζονταν να προσευχηθούν πάνω από το φέρετρο του εκλιπόντος Ιρανού ηγέτη.

Πιστοί πλησίαζαν για να αγγίξουν το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ που έχει τοποθετηθεί στο πίσω μέρος φορτηγού. Αργότερα μέσα στη μέρα, η σορός του θα μεταφερθεί αεροπορικώς προς την Κερμπάλα, η οποία βρίσκεται βορειότερα, καθώς προβλέπεται να μεταφερθεί στα ιερά του ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του Αμπάς.

Στις νεκρικές τελετές στο Ιράκ παρίσταται ο ένας από τους γιους του εκλιπόντος ηγέτη, ο Μουσταφά. Ο άλλος γιος του, ο Μοτζταμπά, που τον διαδέχθηκε στα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που άρχισαν οι επικήδειες τελετές, ούτε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο.

«Ευκαιρία»

«Σου απευθύνουμε το ύστατο χαίρε μας», έγραφε πανό στην Κερμπάλα, ενώ σε άλλο υπήρχε φωτογραφία του Χαμενεΐ συνοδευόμενη από τη φράση: «Αυτός που ταπείνωσε την Αμερική».

«Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε, να συμμετέχουμε στις επικήδειες τελετές αυτού που αψήφησε την δύναμη της Αμερικής και του Ισραήλ», δήλωσε από τη Νατζάφ ο Μοχάμεντ αλ Μπαγιάτι, ένας 30χρονος.

Ο Χαϊντάρ Τζααφάρ, ο οποίος ταξίδευε για ώρες από την πόλη της Βασόρας, είπε ότι περιμένει εκατομμύρια άνθρωποι να συρρεύσουν «μόνο και μόνο επειδή (ο Χαμενεΐ) σκοτώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά χέρια».

Η πόλη θεωρείται σημαντικό κέντρο θρησκευτικών σπουδών, ενώ σε αυτή έχουν μελετήσει και διδάξει οι πιο υψηλόβαθμοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι.

Σύμμαχοι

Ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, αξιωματούχος της Δύναμης Κοντς, πτέρυγας εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος πήγε για να συνοδεύσει τη σορό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σ' αυτό τον φόρο τιμής, χαιρέτισε «την προσεκτική προετοιμασία αυτού του ιστορικού γεγονότος» από τη Βαγδάτη, πράγμα που δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, «τον βαθύ πνευματικό δεσμό που ενώνει τα δύο έθνη».

Οι διμερείς τους σχέσεις δεν ήταν πάντα καλές. Τη δεκαετία του 1980, ο τότε πρόεδρος του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος είχε καταστείλει τον σιιτικό πληθυσμό, μπήκε σε πόλεμο με το Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι δύο χώρες έγιναν στενοί σύμμαχοι μετά την πτώση του Σαντάμ το 2003 και την άνοδο στην εξουσία στη Βαγδάτη κυβέρνησης στην οποία κυριαρχούν οι σιίτες, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει μια ευαίσθητη ισορροπία με τους δύο εταίρους της, τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, που είναι μεταξύ τους εχθροί.

Σήμερα το Ιράν υποστηρίζει πολιτικούς αξιωματούχους με επιρροή, αλλά και ένοπλες ομάδες. Αυτές μετείχαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε υποστήριξη του Ιράν, επιτιθέμενες σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ.

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα ολοκληρωθούν με την ταφή του αύριο, Πέμπτη, στη Μασχάντ, τη γενέτειρά του, στο βορειοανατολικό Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ