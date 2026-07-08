Οι νέες επιθέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής περιπλέκουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

"Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν περιπλέκουν περαιτέρω τις ήδη επιβαρυμένες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου. Οι επιθέσεις του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ είναι απαράδεκτες", έγραψε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

"Την ερχόμενη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους [των χωρών] του Κόλπου για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να στηρίξουμε την εφαρμογή της συμφωνίας και να διατηρήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό [του Ορμούζ] καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα".

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακάλεσαν άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο μετά τα πλήγματα σε τρία δεξαμενόπλοια από βλήματα στο Στενό του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρίες δεν θα πρέπει να λειτουργούν ενός του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων και πιθανής περαιτέρω στρατιωτικής δράσης.

Η EASA ανέφερε πως το δελτίο της για τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ ισχύει έως τις 31 Αυγούστου.

Το προηγούμενο δελτίο της υπηρεσίας, που λήγει σήμερα, περιλάμβανε τον Λίβανο. Καλούσε επίσης τις αεροπορικές εταιρίες να είναι προσεκτικές όταν λειτουργούν εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κατάρ, του Ομάν, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ