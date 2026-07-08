Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν.

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Πηγή: ΑΠΕ