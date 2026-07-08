Παρά την ανταλλαγή χτυπημάτων και τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματική οδό, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των όρων του μνημονίου, οι οποίοι καθίστανται, με αυτό τον τρόπο, ανενεργοί.

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποδεικνύοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί τη στρατιωτική κλιμάκωση ως εναλλακτική λύση στην πολιτική οδό, αλλά μάλλον ως μέσο άσκησης πίεσης για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη λήξη ενός νέου γύρου στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων ανέφερε ότι έπληξε περισσότερες από 80 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, δικτύων διοίκησης και ελέγχου, παράκτιων ραντάρ και πλατφορμών αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Αμοιβαία απειλή

Η Κεντρική Διοίκηση εξήγησε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο να υπονομεύσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «θα παραμείνουν έτοιμες» να δράσουν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τους όρους των υφιστάμενων συνεννοήσεων.

Σε απάντηση, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία υποσχέθηκε μια «συντριπτική» απάντηση, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές επιθέσεις ως «κραυγαλέα επιθετικότητα» και τονίζοντας την απόρριψή της σε οποιονδήποτε αμερικανικό ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα θέση των ΗΠΑ διαμορφώθηκε αφότου το Υπουργείο Οικονομικών ακύρωσε την προσωρινή άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο μέχρι τον προσεχή Αύγουστο, σε μια κίνηση που η αμερικανική κυβέρνηση συνέδεσε με τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο τρία εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός καταριανού δεξαμενόπλοιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Απαράδεκτες επιθέσεις

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις στα πλοία «εντελώς απαράδεκτες», τονίζοντας ότι το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης «βασίζεται αποκλειστικά στην τήρηση των δεσμεύσεων» και ότι οποιαδήποτε συνεχιζόμενη χαλάρωση των κυρώσεων εξαρτάται από τη συμμόρφωση του Ιράν με τις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παρά την αυξημένη οικονομική και στρατιωτική πίεση, ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «συνεχίζουν να εργάζονται με καλή πίστη για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας», σε ένα μήνυμα που αντανακλά τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, ακόμη και εν μέσω της χειρότερης κλιμάκωσης από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να συνδυάσει την πολιτική της στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης με τη διατήρηση της ευκαιρίας για μια πολιτική διευθέτηση, καθώς πιστεύει ότι η χρήση βίας δεν έρχεται σε αντίθεση με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά μπορεί να ωθήσει την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις σε εκκρεμή ζητήματα.

Η παραβίαση των συμφωνιών στο Ορμούζ και η επιθετικότητα στον Λίβανο καθιστούν τμήματα της συμφωνίας ανενεργά, λέει η Τεχεράνη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε, από την πλευρά του, ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε στρατιωτική επίθεση εναντίον αρκετών κέντρων παρακολούθησης και ελέγχου κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας.

«Οι επιθέσεις αυτές, μαζί με την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου, συνιστούν παραβίαση των υποχρεώσεών τους βάσει της συμφωνίας», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι «η παραβίαση των ρυθμίσεων στα Στενά του Ορμούζ και η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο καθιστούν άνευ αντικειμένου σημαντικά και θεμελιώδη τμήματα της συμφωνίας-πλαισίου. Η ευθύνη για τις επικίνδυνες συνέπειες αυτής της κλιμάκωσης βαραίνει τις ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ