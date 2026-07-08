Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν, χώρας του Κόλπου που φιλοξενεί μια αμερικανική βάση, λέγοντας πως αποτελούν αντίποινα για το βομβαρδισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού εδάφους, τον οποίο η Τεχεράνη παρουσιάζει ως παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ως αντίποινα για την επίθεση του αμερικανού εχθρού» εναντίον του Ιράν «και για την παραβίαση της συμφωνίας» που συνήφθη στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του στρατού επιτέθηκαν στις αμερικανικές εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονται στη βάση Σέιχ Ίσα», ανέφερε ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA λίγο αφού εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη νύκτα ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Πηγή: ΑΠΕ