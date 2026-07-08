Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου άλλαξαν πορεία ενώ επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Reuters, καθώς οι νέες επιθέσεις σε πλοία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι αλλαγές πορείας σημειώθηκαν μετά τις ζημιές που υπέστησαν την Τρίτη ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ και ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο κοντά στα Στενά, έπειτα από αναφορές ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πλοίων στην περιοχή. Οι ναυτιλιακές αρχές αύξησαν το επίπεδο απειλής για τα διερχόμενα πλοία σε «σοβαρό».

Τρία LNG tankers του QatarEnergy γύρισαν πίσω

Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών ανάλυσης Kpler και LSEG, τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG Al Ghariya, Duhail και Al Ruwais κινούνταν δυτικά προς τα Στενά του Ορμούζ, προτού αλλάξουν πορεία αργά την Τρίτη.

Και τα τρία πλοία, που ελέγχονται από την QatarEnergy, ήταν άδεια και κατευθύνονταν προς την εγκατάσταση εξαγωγής Ras Laffan του Κατάρ, προκειμένου να φορτώσουν φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, στοιχεία των LSEG και Kpler έδειξαν ότι δεξαμενόπλοιο με σημαία Ινδίας, το οποίο μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κουβέιτ, έκανε αναστροφή την Τετάρτη κοντά στο άκρο του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

Περιορισμένες οι ροές LNG από Κατάρ και ΗΑΕ

Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 16 φορτία LNG από το Ras Laffan του Κατάρ και 10 από τον τερματικό σταθμό Das Island της ADNOC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

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Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι ποσότητες αυτές παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα περίπου 7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους που συνήθως μεταφέρονται κάθε μήνα από τους δύο εξαγωγικούς κόμβους.

Αναλυτές της Vortexa ανέφεραν επίσης ότι έχει σχηματιστεί ουρά άδειων πλοίων που αναμένουν να φορτώσουν στο Ras Laffan, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τα δέκα στις αρχές Ιουλίου.

Πλοία απενεργοποιούν τα σήματα εντοπισμού

Σύμφωνα με τη Vortexa, περισσότερα από 50 άδεια πλοία που ελέγχονται από την QatarEnergy και την ADNOC βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, στην Ινδία και στα Στενά της Μαλάκας.

Ορισμένα από αυτά φέρονται να έχουν απενεργοποιήσει τα σήματα του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης, γνωστού ως AIS, για περισσότερες από δέκα ημέρες, πρακτική που συχνά ακολουθείται σε περιόδους αυξημένης ναυτιλιακής απειλής.

Δύο πετρελαιοφόρα πέρασαν τα Στενά

Παρά την αυξημένη ένταση, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου κατάφεραν να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το VLCC Tenjun, υπό τη διαχείριση της Nippon Yusen KK, με φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το Κατάρ, πέρασε τα Στενά αργά την Τρίτη.

Επίσης, το VLCC Pertamina Pride, υπό τη διαχείριση της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ινδονησίας Pertamina, εξήλθε από τα Στενά την Τρίτη, με απενεργοποιημένο τον πομποδέκτη του, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα. Το πλοίο μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού.

Η Nippon Yusen αρνήθηκε να σχολιάσει για το Tenjun, ενώ η Pertamina δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: ΕΡΤ