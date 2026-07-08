Αυστηρότερα μέτρα απέναντι στην ανεξέλεγκτη τουριστική συμπεριφορά λαμβάνει η Βαρένα, το γραφικό ψαροχώρι στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, επιβάλλοντας πρόστιμα έως και 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν στους δρόμους γυμνόστηθοι ή φορώντας μόνο το μαγιό τους.

Οι τοπικές αρχές, αντιμέτωπες με την αυξανόμενη τουριστική κίνηση, αποφάσισαν να θεσπίσουν νέους κανόνες με στόχο να προστατεύσουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού και να διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους περίπου 650 μόνιμους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους του χωριού. Η συγκεκριμένη ενδυμασία επιτρέπεται αποκλειστικά στις παραλίες της λίμνης και κατά τη διάρκεια εκδρομών με σκάφος.

Οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ.

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