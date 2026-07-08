Νέα εποχή στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ – Ταχύτερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις

Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών φέρνει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε την Τρίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία (646 ψήφοι υπέρ, 12 κατά και 3 αποχές). Οι νέοι κανόνες, που αποτελούν προϊόν συμφωνίας με το Συμβούλιο της ΕΕ, εκσυγχρονίζουν το ισχύον πλαίσιο του 2004, ενισχύοντας την προστασία των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης.

Διατηρούνται οι αποζημιώσεις

Οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση όταν η πτήση τους ακυρώνεται, ενώ παραμένει το δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστερήσεις άνω των τριών ωρών, όταν η ακύρωση ανακοινώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή όταν δεν επιτρέπεται η επιβίβασή τους.

Τα ποσά των αποζημιώσεων δεν αλλάζουν και εξακολουθούν να καθορίζονται με βάση την απόσταση της πτήσης: 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, καθώς και 600 ευρώ για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης.

Για τις υπερατλαντικές και γενικότερα τις μεγάλων αποστάσεων πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να μειώνουν την αποζημίωση κατά 50%, εφόσον εξασφαλίσουν στους επιβάτες μεταφορά με άλλη πτήση και η καθυστέρηση στον τελικό προορισμό δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες.

Πότε δεν καταβάλλεται αποζημίωση

Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που δεν μπορούν να ελέγξουν. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται φυσικές καταστροφές, πολεμικές συγκρούσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, σοβαρά περιστατικά με επιβάτες, καθώς και απεργίες σε αεροδρόμια, υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας ή εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης.

Παρά τις εξαιρέσεις αυτές, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση φροντίδας των επιβατών, παρέχοντας αναψυκτικά μετά από δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά από τρεις ώρες και, όπου απαιτείται, διαμονή έως τρεις νύχτες.

Πιο απλή η διαδικασία αποζημίωσης

Οι νέοι κανόνες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης. Όσοι επιλέγουν επιστροφή χρημάτων αντί μεταφοράς με άλλη πτήση θα λαμβάνουν αυτόματα την επιστροφή, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επιβάτες, το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, για τον τρόπο διεκδίκησης αποζημίωσης.

Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού ή η χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής.

Οι επιβάτες θα έχουν προθεσμία εννέα μηνών για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει μέσα σε 30 ημέρες είτε να καταβάλουν το ποσό είτε να αιτιολογήσουν την απόρριψη του αιτήματος.

Νέα δικαιώματα για τους ταξιδιώτες

Η νέα νομοθεσία εισάγει σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων για τους επιβάτες.

Πλέον, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά το εισιτήριο της επιστροφής ακόμη και αν δεν πραγματοποίησαν την πτήση αναχώρησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Κατοχυρώνεται επίσης η δωρεάν μεταφορά ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μικρή τσάντα ή σακίδιο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν οικονομικότερα εισιτήρια σε όσους επιλέγουν να ταξιδεύουν χωρίς χειραποσκευή.

Για μεγαλύτερη διαφάνεια, από την αρχή της διαδικασίας κράτησης θα εμφανίζεται αναλυτικά η τιμή του εισιτηρίου μαζί με το κόστος της χειραποσκευής, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις διαθέσιμες επιλογές.

Καταργούνται ακόμη οι πρόσθετες χρεώσεις για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη, καθώς και για την εκτύπωση της κάρτας επιβίβασης όταν έχει προηγηθεί ηλεκτρονικό check-in.

Παράλληλα, οι κάρτες επιβίβασης θα διατίθενται εξ ορισμού σε ψηφιακή μορφή, χωρίς να απαιτείται ειδική εφαρμογή ή λογαριασμός χρήστη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να αρνούνται την επιβίβαση σε επιβάτες που επιλέγουν να εκτυπώσουν τη ψηφιακή κάρτα τους.

Ενισχυμένη προστασία για οικογένειες και ευάλωτους επιβάτες

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για οικογένειες και επιβάτες που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να τοποθετούν κάθε συνοδό παιδιού ηλικίας κάτω των 14 ετών σε διπλανή θέση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους.

Παράλληλα, επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα θα δικαιούνται αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση και την απαραίτητη βοήθεια όταν χάσουν την πτήση τους λόγω αδυναμίας του αεροδρομίου να τους εξυπηρετήσει εγκαίρως.

Τι ακολουθεί

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας τρίτης ανάγνωσης, έως τις αρχές Αυγούστου του 2026.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες θα διαθέτουν μεταβατική περίοδο ενός έτους για την πλήρη εφαρμογή τους.