Με ποδοσφαιρική διάθεση εμφανίστηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre.

Οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν φορώντας τις εθνικές ποδοσφαιρικές φανέλες των χωρών τους, λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό του 2026 FIFA World Cup ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία, που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Με τη συμβολική αυτή κίνηση έστειλαν μήνυμα ευγενούς άμιλλας, δείχνοντας ότι, παρά τις πολιτικές συζητήσεις και τις κρίσιμες αποφάσεις της Συνόδου, υπάρχει χώρος και για το ποδόσφαιρο που ενώνει τους λαούς.

Η Αγγλία και η Νορβηγία θα αναμετρηθούν το ερχόμενο Σάββατο για μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε έναν από τους πιο αναμενόμενους αγώνες της διοργάνωσης.



