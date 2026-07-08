Η FIFA ξεκίνησε επίσημη έρευνα μετά τις καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του δημοφιλούς YouTuber και streamer IShowSpeed, ο οποίος έγινε στόχος λεκτικών επιθέσεων και ρατσιστικών χειρονομιών από οπαδούς της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Ο IShowSpeed, κατά κόσμον Ντάρεν Τζέισον Γουότκινς Τζούνιορ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως, με περισσότερους από 57 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και 53 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Παράλληλα, είναι γνωστός ως ένας από τους πιο φανατικούς θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο έχει στηρίξει αμέτρητες φορές δημόσια, ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει εμφανιστεί και στο κανάλι του.

Το πρώτο επεισόδιο

Η ένταση ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου, στον αγώνα της φάσης των «32» ανάμεσα στην Αργεντινή και το Πράσινο Ακρωτήρι, στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Ο 21χρονος YouTuber παρακολούθησε την αναμέτρηση φορώντας τη φανέλα του Πράσινου Ακρωτηρίου, θέλοντας να στηρίξει την εντυπωσιακή πορεία της αφρικανικής ομάδας στο τουρνουά, αλλά και να πικάρει τους φίλους της Αργεντινής.

Κατά τη διάρκεια του livestream του, ο IShowSpeed ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση με φίλαθλο της Αργεντινής. Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οπαδός, μιλώντας στα ισπανικά, φέρεται να του είπε να «πάει να κλάψει στον ζωολογικό κήπο».



Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη FIFA να ανακοινώνει ότι διερευνά την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέφερε: «Η FIFA καταδικάζει απερίφραστα τον ρατσισμό, το μίσος και κάθε μορφή διάκρισης. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή οπουδήποτε στην κοινωνία. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί γιορτή ενότητας, διαφορετικότητας και σεβασμού. Όποιος υπονομεύει αυτές τις αξίες δεν είναι ευπρόσδεκτος στο παιχνίδι μας».





🇦🇷🇨🇻 FIFA just launched an investigation into alleged racist abuse of IShowSpeed.



The streamer, in a Cape Verde kit, got into it with an Argentina fan at Hard Rock Stadium.



Source: BBC / Writer: Solpic.twitter.com/XpvylFj0pR https://t.co/c1H9voRe3V — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

Argentinian fan shouts "N****, go home!" at iShowSpeed during the World Cup match in Miami pic.twitter.com/Xcnh7LbWVV — Vidol (@imVidol) July 4, 2026

Το χαμένο πέναλτι του Μέσι και η νέα ένταση



Η κόντρα του IShowSpeed με τους Αργεντινούς συνεχίστηκε λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στον χθεσινό αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τη φάση των «16», όπου η Αλμπισελέστε τελικά επικράτησε με σκορ 3-2.

Ο διάσημος streamer βρέθηκε πίσω από την εστία φορώντας φανέλα της Αιγύπτου και προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του Λιονέλ Μέσι τη στιγμή που ο Αργεντινός αρχηγός ετοιμαζόταν να εκτελέσει πέναλτι. Ο IShowSpeed φώναζε στον Μέσι να τον κοιτάξει, κουνούσε τα χέρια του και ακόμη και γάβγιζε προς το μέρος του, σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι αστόχησε στην εκτέλεση, γεγονός που προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις από τους Αργεντινούς φιλάθλους οι οποίοι άρχιζαν να φωνάζουν κατά του 21χρονου YouTuber.





Νέες καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά



Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο IShowSpeed φέρεται να έγινε ξανά στόχος οπαδών της Αργεντινής.

Στο livestream του ακούγονται φίλαθλοι να του φωνάζουν, ενώ ένας εξ αυτών φαίνεται να κάνει χειρονομίες που παραπέμπουν σε μαϊμού. Τα σχετικά βίντεο κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσαν αφορμή για νέο κύμα αντιδράσεων, με τη FIFA να εξετάζει πλέον συνολικά τα περιστατικά.

Ο IShowSpeed έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του ποδοσφαιρικού διαδικτύου, μεταδίδοντας ζωντανά αγώνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Στο κανάλι του έχουν εμφανιστεί προσωπικότητες όπως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επιρροή που έχει αποκτήσει στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Νέο κρούσμα ρατσισμού στο Παγκόσμιο Κύπελλο



Η υπόθεση του IShowSpeed έρχεται λίγες ημέρες μετά τις ρατσιστικές δηλώσεις της γερουσιαστή της Παραγουάης Σελέστε Αμαρίγια εις βάρος του Κιλιάν Μπαπέ.

Η πολιτικός χαρακτήρισε τον Γάλλο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης «αποικιοποιημένο Καμερουνέζο που προσπαθεί να παρουσιάζεται ως Γάλλος» και «βίαιο άνθρωπο που δεν έμαθε να γράφει», προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Ο Μπαπέ απάντησε μέσω ανάρτησής του στο X, χαρακτηρίζοντάς την «απεχθή γυναίκα» και κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτο ρατσισμό», ενώ η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026





Πηγή: Πρώτο Θέμα





