Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι «θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές» και ότι «δεν θα αλλάξει γνώμη».

«Θα κάνω προεκλογική εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», δήλωσε την Τρίτη στο TF1.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση της Λεπέν αφού νωρίτερα δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Με την απόφαση αυτή άνοιξε ο δρόμος ώστε η Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, για τέταρτη φορά.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Λεπέν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, θα μπορούσαν να κερδίσουν τον πρώτο γύρο των εκλογών του 2027.

Στη συνέντευξή της η Λεπέν είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση, ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

«Χάρηκα που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία να ψηφίσει» και «ο γαλλικός λαός θα πει την τελευταία λέξη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ