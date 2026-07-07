Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης.

BREAKING out of NYC: a high-rise building in Manhattan had to be evacuated this morning as officials reported "structural issues."



We're now waiting on a presser with the city that's expected any moment.



Here's what we know, for @CNN : pic.twitter.com/ffD1lZItTK — Danny Freeman (@DannyEFreeman) July 7, 2026

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Video on the ground shows chaos as commuters try to navigate street closures due to a Midtown building caving in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/1bIayKdMN5 — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο. «Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ