Επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας σημειώθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφοι.

Επέμβαση στη συγκέντρωση

Η κινητοποίηση οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Συντονισμός Όχι στο ΝΑΤΟ» (NATO'ya Hayır Koordinasyonu) και ξεκίνησε στις 10:00 στο Πάρκο Κουρτουλούş της Άγκυρας, με στόχο τη διαμαρτυρία κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η αστυνομία επενέβη και περικύκλωσε τους διαδηλωτές.

Πολιτικοί μεταξύ των συγκεντρωμένων

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο πρόεδρος του Κόμματος Εργατών Τουρκίας (TİP) Ερκάν Μπας, η εκπρόσωπος του κόμματος Σερά Καντιγκίλ, η βουλευτής του DEM Κεζιμπάν Κονουκτσού, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος (EMEP) Ισκεντέρ Μπαϊχάν και Σεβντά Καρατζά, καθώς και η πρόεδρος των Halkevleri, Σεβίντς Χοτζάογλου. Οι συγκεντρωμένοι περικυκλώθηκαν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Καταγγελίες για παρεμπόδιση δημοσιογράφων και προσαγωγές

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εμπόδισε δημοσιογράφους να καταγράψουν εικόνες από την επιχείρηση, σχηματίζοντας κλοιό με ασπίδες γύρω από τους διαδηλωτές και τους εκπροσώπους των φορέων, ενώ απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από το σημείο.

Μετά την επέμβαση πολλοί διαδηλωτές προσήχθησαν φορώντας χειροπέδες πίσω στην πλάτη, ενώ αναφέρεται ότι ένας από τους προσαχθέντες φέρεται να δέχθηκε πίεση στον λαιμό μέσα στο όχημα της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΞ Τουρκίας: Απορρίπτει δηλώσεις Νετανιάχου- «Εκστρατεία παραπληροφόρησης»