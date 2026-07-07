Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε δύο εργοστάσια που σχετίζονται με το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας στην περιφέρεια Μπριάνσκ στη διάρκεια της νύχτας.

Ένα από τα εργοστάσια το διαχειρίζεται η Kremniy EL Group – ένας όμιλος μικροηλεκτρονικών στο Μπριάνσκ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για στρατιωτικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου—, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του στρατού σε ανάρτηση στο Telegram. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε επίσης εργοστάσιο χημικών που παρασκευάζει συστατικά καυσίμου για πυραύλους και εκρηκτικές ύλες.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Ρωσία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το υπουργείο, 452 drones αναχαιτίστηκαν πάνω από 17 ρωσικές περιοχές. Ζημιές αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και τη βιομηχανική περιοχή της Καλούγκα, στα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έγραψε νωρίτερα στο Telegram ότι «περισσότερα από 430 drones» πέταξαν προς την κατεύθυνση της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν πριν φθάσουν στη Μόσχα και τα 36 καταστράφηκαν ενώ προσέγγιζαν την πόλη.

Εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αριθμητικά ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως σημειώνει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, που επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ