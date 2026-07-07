Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας.
Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.
Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε την νύκτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας.
Ασφαλής ο Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαιώθηκε σήμερα από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την έκρηξη δύο βομβών κοντά στο ξενοδοχείο όπου ο Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού.
Κύκλοι του γαλλικού προεδρικού μεγάρου δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις και βρίσκεται τώρα στο προεδρικό Μέγαρο όπου λαμβάνει χώρα η διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Γαλλίας και της Συρίας και των αντιπροσωπειών τους, την οποία θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 'Αχμαντ αλ-Σαράα
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ