Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας.

Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε την νύκτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας.

Ασφαλής ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαιώθηκε σήμερα από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την έκρηξη δύο βομβών κοντά στο ξενοδοχείο όπου ο Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού.

Κύκλοι του γαλλικού προεδρικού μεγάρου δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις και βρίσκεται τώρα στο προεδρικό Μέγαρο όπου λαμβάνει χώρα η διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Γαλλίας και της Συρίας και των αντιπροσωπειών τους, την οποία θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 'Αχμαντ αλ-Σαράα

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ