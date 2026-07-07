Δέκα οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε το πρωί κοντά στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό.

Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι ο ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και απαγορεύθηκε η πρόσβαση στους δημοσιογράφους.

Την ώρα των εκρήξεων ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο κατευθυνόμενος προς το προεδρικό μέγαρο και την συνάντησή του με τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Γαλλίας δείπνησε με τον σύρο πρόεδρο σε εστιατόριο στο κέντρο της Δαμασκού. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το τέμενος των Ομεϋαδών στην καρδιά της παλιάς πόλης της Δαμασκού.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ