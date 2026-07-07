Η Σρι Λάνκα ξεκίνησε σήμερα δικαστική έρευνα για τις ταραχές που ξέσπασαν την Κυριακή το βράδυ σε φυλακή της χώρας, οι οποίες άφησαν πίσω τους 27 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας κρατούμενος στη φυλακή Νεγκόμπο, στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας Κολόμπο, έχασε τη ζωή του τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη από τραύματα από πυροβολισμούς, δήλωσε στο AFP αστυνομική πηγή.

Συνολικά, τα βίαια επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 κρατουμένων και 7 δεσμοφυλάκων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας από τους δεσμοφύλακες, ηλικίας 23 ετών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, δήλωσε στο AFP γιατρός στο νοσοκομείο Νεγκόμπο.

Οι ταραχές ξέσπασαν μεταξύ κρατουμένων που φέρεται να ήταν μέλη αντίπαλων συμμοριών και να εμπλέκονται σε εμπορία ναρκωτικών και στη συνέχεια ενεπλάκησαν και οι δεσμοφύλακες που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη στο κατάμεστο σωφρονιστικό κατάστημα που στεγάζει περίπου 10.000 κρατούμενους.

Οι κρατούμενοι κατάφεραν να κλέψουν όπλα και άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συνολικά 116 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 23 σωφρονιστικών υπαλλήλων, παρέμειναν στο νοσοκομείο την Τρίτη, σύμφωνα με ιατρικές πηγές

Η φυλακή εξακολουθεί σήμερα να περιβάλλεται από μεγάλη αστυνομική παρουσία, παρατήρησε ένας φωτογράφος του AFP, και συνεχίζει να εκκενώνεται ενώ οι οικογένειες των κρατουμένων παρακολουθούν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρσάνα Ναναγιακάρα ανακοίνωσε σήμερα στο κοινοβούλιο την έναρξη ποινικής έρευνας για τις ταραχές, τις πιο αιματηρές στη Σρι Λάνκα τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τη σύσταση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, υπό την προεδρία ενός συνταξιούχου δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το τι πυροδότησε τις συγκρούσεις δεν είναι προς το παρόν γνωστό.

Τον Δεκέμβριο του 2020, εξέγερση που σημειώθηκε σε φυλακές της Σρι Λάνκα στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού κατέληξε σε 11 θανάτους και 117 τραυματισμούς, αναγκάζοντας την κυβέρνηση εκείνης της εποχής να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες κρατούμενους.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στις φυλακές της Σρι Λάνκα βρίσκονταν μέχρι και την Κυριακή 41.250 κρατούμενοι, δηλ. περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι από τη χωρητικότητά τους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ