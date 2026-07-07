Πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Κίνας καταδικάστηκε σε θάνατο για υπόθεση διαφθοράς-μαμούθ, αφού δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δωροδοκίες συνολικού ύψους άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων γουάν (περίπου 325 εκατ. δολάρια), καθώς και για υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με το BBC, o 69χρονος Γιανγκ Γιουλίν υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στην πόλη Ναντζίνγκ από το 1993 έως το 2023. Σύμφωνα με το δικαστήριο της πόλης Τσανγκζού, εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να διευκολύνει επιχειρήσεις και ιδιώτες να εξασφαλίσουν δημόσια έργα, μεταβιβάσεις γης και χρηματοδοτήσεις, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα.

Οι δικαστές έκριναν ότι τα αδικήματά του ήταν «εξαιρετικά σοβαρά» και προκάλεσαν «τεράστιες απώλειες στα συμφέροντα του κράτους και του λαού», απορρίπτοντας το αίτημά του για επιεικέστερη μεταχείριση, παρά το γεγονός ότι συνεργάστηκε με τις Αρχές και δήλωσε μεταμέλεια.

Η υπόθεση εντάσσεται στη μεγάλη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει εξαπολύσει ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, από την ανάληψη της εξουσίας. Η εκστρατεία έχει οδηγήσει στη δίωξη χιλιάδων κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικών και τραπεζικών στελεχών, αν και επικριτές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιείται και ως μέσο εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων.

Οι θανατικές καταδίκες για οικονομικά εγκλήματα παραμένουν σχετικά σπάνιες στην Κίνα και επιβάλλονται κυρίως σε υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.



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