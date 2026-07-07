Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες Δευτέρα από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν, στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, καθώς έπλεε προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO, προσθέτοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας του συμβάντος.

Η επίθεση έγινε 8 ναυτικά μίλια (14 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων μειώθηκε δραματικά εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 1η Μαρτίου, όταν το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε αυτή τη θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου. Οι ΗΠΑ σε ανταπόδοση επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Η διεθνής ναυσιπλοΐα ξανάρχισε αφού υπογράφτηκε το μνημόνιο κατανόησης από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν τη 17η Ιουνίου, ενόψει διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Όμως η Τεχεράνη επαναλαμβάνει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Στα τέλη Ιουνίου, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης -- οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο 24ωρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τα μέρη κατόπιν συνεννοήθηκαν, ανέστειλαν τις εχθροπραξίες.

Το στενό του Ορμούζ βρίσκεται πάνω στη βασική θαλάσσια οδό που συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής με τον υπόλοιπο κόσμο, πάνω απ’ όλα με τις ασιατικές αγορές.

Το 2024, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πέρναγαν από εκεί σε ημερήσια βάση, ή αλλιώς σχεδόν το 20% του πετρελαίου σε υγρή μορφή που καταναλωνόταν σε παγκόσμια κλίμακα, κατά την αμερικανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA).

Πηγή: ΑΠΕ