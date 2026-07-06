Νέο κύμα συλλήψεων πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τις επιχειρήσεις να στρέφονται εναντίον δημοσιογράφων, δικηγόρων, πολιτικών αντιπάλων, φοιτητών και ακτιβιστών.

Η τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με κεντρικούς δρόμους να έχουν αποκλειστεί και τις δημόσιες συγκεντρώσεις να απαγορεύονται έως την ολοκλήρωση της Συνόδου, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη με τη συμμετοχή των ηγετών των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συλλήψεις δημοσιογράφων

Χθες Κυριακή συνελήφθησαν στα σπίτια τους αρκετοί δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων η αρχισυντάκτρια διεθνών θεμάτων της ιστοσελίδας T24, Μπουσέ Σογιουτλού (Buse Sögütlü), καθώς και η δημοσιογράφος της OdaTV, Τζερέν Ερντογντού (Ceren Erdogdu).

Οι δικηγόροι τους ανέφεραν ότι δεν τους γνωστοποιήθηκαν οι λόγοι της κράτησής τους, εκτιμώντας ότι οι συλλήψεις συνδέονται με τη διεξαγωγή της Συνόδου του ΝΑΤΟ.



Διαβάστε επίσης: «Σφραγίδα του μέλλοντος»: Νέο αφήγημα Άγκυρας για «Μεγάλη και Ισχυρή Τουρκία»

Επιχειρήσεις σε πολλές επαρχίες

Παράλληλα, αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο στόχαστρο βρέθηκαν δικηγόροι, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και μέλη αριστερών οργανώσεων.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «αυθαίρετες», εκφράζοντας ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα.

Αποκλεισμός μέσων ενημέρωσης

Αξίζει να σημηωθεί πως ακόμη ότι σε αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν χορηγήθηκε διαπίστευση για την κάλυψη της Συνόδου.

Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη διαδικασία διαπίστευσης ανήκει στις αρχές της χώρας που φιλοξενεί τη Σύνοδο.

Παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων, 19 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας συνελήφθησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά της Συνόδου.

Κατηγορίες της αντιπολίτευσης

Η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι αξιοποιεί τη διεθνή διοργάνωση για να εντείνει τις πιέσεις σε επικριτικές φωνές.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτές του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, απηύθυναν έκκληση προς τους ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ να μην παραμερίσουν τα ζητήματα κράτους δικαίου και δημοκρατικών ελευθεριών στις επαφές τους με την τουρκική κυβέρνηση.



(ΦΩΤΟ Turkish police officers restrain and detain a demonstrator during an anti-Nato protest in Ankara on Sunday © Adem Altan/AFP/Getty Images)