Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας δημοσίευσε νέο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα για την πορεία της χώρας προς την «πλήρη ανεξαρτησία» υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με τίτλο «Η Σφραγίδα του Μέλλοντος» (The Seal of the Future), η ανάρτηση υποστηρίζει ότι, παρά όσους αμφισβήτησαν τις δυνατότητες της Τουρκίας, η χώρα προχώρησε «με αποφασιστικότητα, πίστη και τη δύναμη που άντλησε από το έθνος». Σύμφωνα με το μήνυμα, η Τουρκία δεν περιορίστηκε στην κατασκευή έργων υποδομής, όπως δρόμοι, γέφυρες και σήραγγες, αλλά δημιούργησε και «διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν καρδιές».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δόγμα των πολλαπλών «πατρίδων», με αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα», την «Ουράνια Πατρίδα», την «Κυβερνοπατρίδα» και τη «Διαστημική Πατρίδα», καθώς και στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι, υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία «αφήνει το αποτύπωμά της σε αυτόν τον αιώνα» και «τοποθετεί με υπερηφάνεια τη σφραγίδα του μέλλοντος στα χρόνια που έρχονται», παρουσιάζοντας το όραμα μιας «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας» που επιδιώκει την πλήρη στρατηγική και πολιτική αυτονομία.



