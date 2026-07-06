Η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής πρόκρισης ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ, οι Νορβηγοί πανηγύρισαν με το χαρακτηριστικό τελετουργικό τους. Οι παίκτες σχημάτισαν το γνωστό «κουπί», έχοντας μπροστάρη και... καπετάνιο τον Χάαλαντ, ο οποίος καθοδήγησε τους συμπαίκτες του στους πανηγυρισμούς.

Ο επιθετικός της Νορβηγίας, που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του Μουντιάλ με επτά τέρματα, ισόπαλος με τους Μέσι και Εμπαπέ, έδωσε τον ρυθμό στην αγαπημένη πλέον παράδοση των «Βίκινγκς». Με το τύμπανο να ηχεί και το χαρακτηριστικό πολεμικό επιφώνημα να δονεί την ατμόσφαιρα, η Νορβηγία γιόρτασε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο ακόμη μία σπουδαία επιτυχία.

Erling Haaland leads the Viking Row as Norway beats Brazil 2-1 pic.twitter.com/9NSh8burQb — positive side of X 🌞 (@positivityofx) July 6, 2026







A celebratory Viking Row for Norway: pic.twitter.com/tyv1ElagN8 — Ben Dickson (@bendickson__) July 5, 2026



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Με πληροφορίες από in.gr