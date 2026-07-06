Μία από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεσπάσει λίγες ώρες πριν από τη φάση των «16», καθώς η FIFA αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντας στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η πρωτοφανής εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο τη διαδικασία λήψης πειθαρχικών αποφάσεων της FIFA, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βελγίου και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η πολιτική στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το θέμα κυριάρχησε αμέσως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές και πρώην ποδοσφαιριστές να διχάζονται σχετικά με το αν η FIFA απέδωσε δικαιοσύνη ή αν δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, παρακάμπτοντας τους ίδιους τους κανονισμούς της.

Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση και για την επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο, η FIFA δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα του Reuters.

Ο Μπάλογκαν είχε σκοράρει το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, όμως αποβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από εξέταση της φάσης μέσω VAR, για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τάρικ Μουχαρέμοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Αμερικανών, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, είχε υποστηρίξει εξαρχής ότι η φάση δεν δικαιολογούσε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις επαφές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του διεθνούς επιθετικού.

Η FIFA διευκρίνισε ότι η κόκκινη κάρτα παραμένει σε ισχύ, ωστόσο η ποινή αποκλεισμού αναστέλλεται για περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ο Μπάλογκαν υποπέσει σε παρόμοιο παράπτωμα μέσα σε αυτό το διάστημα, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα εκτελεστεί, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νέα κύρωση.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την εξέλιξη με ανάρτηση στο X, συνοδευόμενη από το σύνθημα «USA-USA-USA».

Οι ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ πληροφορήθηκαν την είδηση μέσω των social κατευθυνόμενοι προς την προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με το Βέλγιο. «Στην αρχή αναρωτηθήκαμε αν ήταν αλήθεια και στη συνέχεια συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν εξαιρετικά ευχάριστα νέα», δήλωσε ο Κρίστιαν Πούλισικ.

Από την πλευρά του, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο υποστήριξε ότι η ποινή ήταν εξαρχής άδικη, τονίζοντας πως «το 99,9% των ανθρώπων του ποδοσφαίρου θεωρούσε υπερβολική την αποβολή» και υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν προηγούμενα που επιτρέπουν την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής.







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Πηγή: skai.gr