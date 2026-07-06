Η πρωτότυπη πρωτοβουλία ενός περιπατητή σκύλων έχει κλέψει τις εντυπώσεις στους δρόμους της αργεντίνικης πρωτεύουσας, εν μέσω της πορείας της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Κατά ρεπορτάζ από το Associated Press, τους δρόμους του Μπουένος Άιρες διασχίζει καθημερινά μια ξεχωριστή ομάδα δεκατριών σκύλων, ντυμένων με τις φανέλες της εθνικής Αργεντινής, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα στους κατοίκους της πόλης και αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί για την πορεία της «αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως αναφέρεται, εμπνευστής της ιδέας είναι ο 33χρονος περιπατητής σκύλων Ναούελ Μενεγκίνι, γνωστός ως «Νάνο», ο οποίος αποφάσισε να ντύσει τα σκυλιά που βγάζει καθημερινά βόλτα με τις φανέλες της εθνικής ομάδας, θέλοντας να εκφράσει τη στήριξή του στην ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

«Το έκανα από αγάπη για τα σκυλιά, για την Αργεντινή και για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Μενεγκίνι στο Associated Press, ενώ οδηγούσε την ομάδα στους δρόμους της συνοικίας Σαν Κριστόμπαλ.

Η ομάδα, που είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «La Perroneta», πραγματοποιεί καθημερινά διαδρομές περίπου 60 οικοδομικών τετραγώνων. Το όνομά της αποτελεί λογοπαίγνιο με τη «La Scaloneta», το δημοφιλές προσωνύμιο της εθνικής Αργεντινής, που παραπέμπει στον ομοσπονδιακό τεχνικό Λιονέλ Σκαλόνι.

Η ιδέα ξεκίνησε όταν δύο από τα σκυλιά που φροντίζει ο Μενεγκίνι απέκτησαν φανέλες με τον αριθμό 10 του Λιονέλ Μέσι. Στη συνέχεια, ο ίδιος προμηθεύτηκε εμφανίσεις σε διαφορετικά μεγέθη για όλα τα σκυλιά της ομάδας, ενώ κατασκεύασε γαλάζια και λευκά λουριά και κολάρα. Στα λουριά πρόσθεσε τρία μεταλλικά πριτσίνια, συμβολίζοντας τις τρεις κατακτήσεις της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και ετικέτες με την επιγραφή «Los perros de Nano» («Τα σκυλιά του Νάνο»).

Η παρουσία της «La Perroneta» προσελκύει καθημερινά το ενδιαφέρον των περαστικών, οι οποίοι σταματούν για να φωτογραφίσουν τα σκυλιά και να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην εθνική ομάδα. Παράλληλα, η πρωτοβουλία έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς ιδιοκτήτες κατοικίδιων να ζητούν αντίστοιχες εμφανίσεις για τα δικά τους ζώα.

Ο Μενεγκίνι δηλώνει ότι τα σκυλιά θα συνεχίσουν να φορούν τις φανέλες της Αργεντινής ανεξάρτητα από την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η εθνική θα κατακτήσει το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε – όπως λέει – θα προσθέσει ακόμη ένα πριτσίνι στα λουριά τους.



