H νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ξεκίνησε την πορεία της στους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα το πρωί, ένας τελευταίος δημόσιος φόρος τιμής στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ζητάμε από τους πολίτες να μεταβούν ειρηνικά στην πλατεία Αζαντί», όπου θα καταλήξει το φέρετρο, δήλωσε ο στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, καθώς οι ιρανικές αρχές φοβούνται να μη σημειωθούν φονικά ποδοπατήματα, όπως το 1989 στην κηδεία του προκατόχου του Χαμενεΐ, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Αφού εκτέθηκε επί δύο ημέρες στη Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη, το φέρετρο του Χαμενεΐ θα διασχίσει τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, με τις αρχές να αναμένουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν για να το δουν.

Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες και να περάσει από την εμβληματική οδό Ενγκελάμπ (επανάσταση) και την πλατεία Αζαντί (ελευθερία). Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν το πλήθος που συνοδεύει το φέρετρο θα μπορέσει να το πλησιάσει.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που μετέδωσε σήμερα το πρωί το AFP, εκατοντάδες άνθρωποι – πολλοί από τους οποίους μαυροντυμένοι—έχουν συρρεύσει στους δρόμους της Τεχεράνης. Κάποιοι κρατούν ιρανικές σημαίες ή πορτρέτα του Χαμενεΐ. Κάποιος κρατά ένα πανό που γράφει «Κάτω οι ΗΠΑ» και ένας άλλος μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με έναν στόχο πάνω του.

Στις 6 Ιουνίου 1989 το πλήθος σε έκσταση επιτέθηκε στη νεκρώσιμη πομπή του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να σκίσουν το σάβανό του και να πέσει στο έδαφος η σορός του. Τελικά η σορός του Χομεϊνί μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για να ταφεί σε νεκροταφείο κοντά στην Τεχεράνη με πολλές ώρες καθυστέρηση.

Όπως είχε μεταδώσει το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna, τότε περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους για να δουν το φέρετρο, ενώ περισσότεροι από δέκα σκοτώθηκαν και πάνω από 10.000 τραυματίστηκαν σε ποδοπατήματα.

Αργία

Η επικήδειες τελετές στη μνήμη του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν επισήμως το Σάββατο.

Επί δύο ημέρες πλήθος Ιρανών πήγε στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να δει το φέρετρο του εκλιπόντα ηγέτη της χώρας, στα χρώματα της ιρανικής σημαίας.

Άνδρες και γυναίκες, οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα και μερικές φορές συνοδευόμενοι από παιδιά, απέτισαν έναν τελευταίο φόρο τιμής, παρά τη ζέστη και συχνά με δάκρυα στα μάτια, στον άνθρωπο που ηγήθηκε του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών.

Κάποιοι κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ ένα έγραφε: «Πείτε στον κόσμο ότι η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».

Δίπλα στο φέρετρο του Χαμενεΐ βρίσκονταν αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στο ίδιο πλήγμα: μιας κόρης του, ενός γαμπρού του, μιας νύφης και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση πρόβαλε πλάνα με τους τρεις γιους του Αλί Χαμενεΐ -- τον Μουσταφά, τον Μεϊσάμ και τον Μασούντ Χαμενεΐ—να προσεύχονται δίπλα στα φέρετρα, μαζί με πολλούς Ιρανούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά όχι τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ που διαδέχθηκε τον πατέρα του.

Ο 56χρονος Μοζτάμπα τραυματίστηκε στα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και αφού ανέλαβε τη θέση του στα τέλη Μαρτίου δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.

Η χθεσινή και η σημερινή ημέρα έχουν έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μετά την Τεχεράνη, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια την Τετάρτη στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι σιίτες. Θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ.





📍 The body of Iran’s slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is carried through Tehran as mourners gather to pay tribute during the funeral procession



➡️ The procession comes as part of multi-day rites expected to continue before Khamenei’s burial



ℹ️ Khamenei was killed in… pic.twitter.com/PFvHtyW6o5 — Anadolu English (@anadoluagency) July 6, 2026





Διαβάστε επίσης: Χαμενεΐ: Ποιοι είναι οι τρεις γιοι που πήγαν στην κηδεία του-Απών ο Μοτζτάμπα





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ